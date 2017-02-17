Омские блины стали одними из самых бюджетных в стране

Эксперты подсчитали, сколько потребуется затрат, чтобы приготовить 30 блинов на праздничный стол к Масленице в каждом из регионов России.

В преддверии Масленицы портал Agro2b.ru исследовал стоимость продуктов для блинов в 80 регионах России. За основу эксперты взяли рецепт со следующими ингредиентами: литр 3,2-процентного молока, 2 яйца, 400 г пшеничной муки, 40 мл подсолнечного масла и 26 г сахара.

Так, самые бюджетные блины приготовят жители республики Татарстан - набор продуктов обойдётся в 68 рублей. Второе место у Рязанской области, где для приготовления 30 блинчиков придётся потратить 69 рублей. Закрывает тройку лидеров Оренбургская область.

Самые дорогие блины смогут приготовить жители северных и восточных регионов России. Антилидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ - это же количество блинов обойдётся его жителям в 152 рубля. Жителям Магаданской области придётся заплатить 148,74 руб., Ямало-Ненецкого округа - 132,66 руб., а в Камчатском и Приморском краях стоимость блюда составит 127,68 и 121,65 руб.

Омская область оказалась на 7-м месте рейтинга (70,56 руб.) и заняла второе место в Сибири после Алтайского края (70,18 руб.), который занял пятое место во всероссийском рейтинге. За год набор продуктов для приготовления блинов в регионе подорожал на 3 %, сообщает портал sibnovosti.ru. Добавим, что за год стоимость сливочного масла в Омской области выросла и превысила 414 рублей за килограмм. Стоимость муки также выросла, но незначительно - всего на 1 %. Сахар и яйца, наоборот, подешевели. Таким образом, по сравнению с прошлым годом затраты на ингредиенты для блинов остались примерно теми же.