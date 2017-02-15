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Мэр Омска решил, с кем будет советоваться по вопросам стратегического развития города
Экономика  •  15 февраля 2017, 17:08, последнее обновление 15 февраля 2017, 17:14  •  печать

Мэр Омска решил, с кем будет советоваться по вопросам стратегического развития города

Автор: Виктория Стрельникова

При мэре Вячеславе Двораковском создан совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Этот совещательный орган призван решать стратегические вопросы развития Омска. В его состав вошли чиновники, известные омские бизнесмены и общественники.

В Омске появился совет при мэре по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Он пришёл на смену другому совещательному органу - координационному совету по стратегии развития города. Одной из основных задач совета является подготовка предложений по разработке и реализации ключевых инициатив стратегического развития Омска.

Возглавит совет мэр города, а собираться он будет не реже одного раза в полугодие. Состав его стал весьма представительным. Членами совещательного органа стали не только чиновники и депутаты, но и представители бизнеса и общественности. В частности, почётный гражданин города актёр Омской драмы Валерий Алексеев, омский экономист Сергей Евсеенко, эколог Сергей Костарев. 

r Теги  •  #Вячеслав Двораковский #совет #стратегия развития

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