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Омские аграрии снижают производство продукции
Экономика  •  15 февраля 2017, 12:32  •  печать

Омские аграрии снижают производство продукции

Автор: Виктория Стрельникова

В Омской области почти на 2 % упало производство сельхозпродукции. Меньше всего аграрии произвели молока и мяса.

В прошлом году омские аграрии произвели продукции почти на 95 млрд руб. По сравнению с 2015-м объём упал на 1,9 %. Сокращение произошло из-за уменьшения продукции животноводства на 3,5 %. Об этом сообщает Омскстат.

Почти на 10 % меньше в 2016 году получено молока и на 0,7 % мяса птицы и скота. Эти виды продукции занимают большую часть в общей стоимости продукции животноводства. Зато производство продукции растениеводами сохранилось практически на прежнем уровне. Правда, в прошлом году собрали меньше всего картофеля (на 23,9 %).

r Теги  •  #животноводство #мясо птицы #сельхозпродукты

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Комментарии

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Александр Божежар  •  15 февраля 2017, 13:36

Ну так убрали субсидии и поездили с эпидемиологическими рейдами, ударили по аграриям, а теперь сидят в недоумении - из-за чего это.

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