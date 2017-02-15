Омские аграрии снижают производство продукции

В Омской области почти на 2 % упало производство сельхозпродукции. Меньше всего аграрии произвели молока и мяса.

В прошлом году омские аграрии произвели продукции почти на 95 млрд руб. По сравнению с 2015-м объём упал на 1,9 %. Сокращение произошло из-за уменьшения продукции животноводства на 3,5 %. Об этом сообщает Омскстат.

Почти на 10 % меньше в 2016 году получено молока и на 0,7 % мяса птицы и скота. Эти виды продукции занимают большую часть в общей стоимости продукции животноводства. Зато производство продукции растениеводами сохранилось практически на прежнем уровне. Правда, в прошлом году собрали меньше всего картофеля (на 23,9 %).