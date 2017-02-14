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В Омске растёт число безработных
Экономика  •  14 февраля 2017, 15:33  •  печать

В Омске растёт число безработных

Автор: Виктория Стрельникова

В центрах занятости зарегистрировано более 13 тысяч безработных омичей, пытающихся найти работу в регионе. Вместе с тем в Омской области растёт количество вакантных рабочих мест.

По оперативным данным Главного управления государственной службы занятости Омской области, на начало этой недели на учёте в центрах занятости зарегистрирован 13 821 безработный гражданин. За неделю их стало больше почти на 200 человек. Вместе с тем в аналогичном периоде 2016-го количество ищущих работу в Прииртышье было значительно выше. В феврале 2016 года таковых было более 14 тыс. человек. На данный момент уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,3 %.

Зато работодателями в настоящее время заявлена 21 тысяча вакансий. За неделю рост составил более чем 500 мест. Рост количества вакансий произошёл и по сравнению с прошлым годом. На аналогичную дату 2016 года увеличение произошло почти на 34 %.

r Теги  •  #безработный #вакансия #служба занятости

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Комментарии

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Евгений Ронин  •  14 февраля 2017, 16:36

Наверное, вакансии такие предлагают, на которых никто не желает работать, вот и растет число безработных.

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