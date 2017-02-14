В Омске растёт число безработных

По оперативным данным Главного управления государственной службы занятости Омской области, на начало этой недели на учёте в центрах занятости зарегистрирован 13 821 безработный гражданин. За неделю их стало больше почти на 200 человек. Вместе с тем в аналогичном периоде 2016-го количество ищущих работу в Прииртышье было значительно выше. В феврале 2016 года таковых было более 14 тыс. человек. На данный момент уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,3 %.
Зато работодателями в настоящее время заявлена 21 тысяча вакансий. За неделю рост составил более чем 500 мест. Рост количества вакансий произошёл и по сравнению с прошлым годом. На аналогичную дату 2016 года увеличение произошло почти на 34 %.
Наверное, вакансии такие предлагают, на которых никто не желает работать, вот и растет число безработных.