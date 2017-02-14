В Омске растёт число безработных

В центрах занятости зарегистрировано более 13 тысяч безработных омичей, пытающихся найти работу в регионе. Вместе с тем в Омской области растёт количество вакантных рабочих мест.

По оперативным данным Главного управления государственной службы занятости Омской области, на начало этой недели на учёте в центрах занятости зарегистрирован 13 821 безработный гражданин. За неделю их стало больше почти на 200 человек. Вместе с тем в аналогичном периоде 2016-го количество ищущих работу в Прииртышье было значительно выше. В феврале 2016 года таковых было более 14 тыс. человек. На данный момент уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,3 %.

Зато работодателями в настоящее время заявлена 21 тысяча вакансий. За неделю рост составил более чем 500 мест. Рост количества вакансий произошёл и по сравнению с прошлым годом. На аналогичную дату 2016 года увеличение произошло почти на 34 %.