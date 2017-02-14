Более двух тысяч омских предпринимателей выкупили патенты

Число предпринимателей, желающих перейти на патентную систему налогообложения, в Омской области выросло вдвое. Самыми активными стали строители и перевозчики. За прошлый год от покупки патента бюджет получил более 48 млн руб.

В прошлом году поступления от применения патентной системы налогообложения составили 48,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС. На этот налоговый спецрежим перешло более двух тысяч омских бизнесменов, что вдвое больше, чем в 2015 году. Наибольшее количество патентов в 2016 году выдано по таким видам предпринимательской деятельности, как ремонт жилья, услуги по производству монтажных и сварочных работ, оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов.

Однако пятая часть предпринимателей утратила право применения данного спецрежима, поскольку не внесла платёж в установленный законом срок. "Забывчивые" бизнесмены обязаны представить налоговую отчётность по общему режиму налогообложения за период применения патентной системы. Но начиная с 2017 года в случае неуплаты у бизнесменов всё-таки есть возможность продолжать применять патент, а за просрочку платежа предусмотрены пени.

Напомним, патент можно купить на срок от одного до 12 месяцев, заплатив фиксированную сумму - 6 % от потенциально возможного дохода. Законом установлен список видов предпринимательской деятельности, по которым возможно приобрести патент.