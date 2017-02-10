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В Омской области Росгеология зайдёт в одну скважину дважды
Экономика  •  10 февраля 2017, 15:00, последнее обновление 10 февраля 2017, 16:31  •  печать

В Омской области Росгеология зайдёт в одну скважину дважды

Автор: Василий Епанчинцев

Российский многопрофильный геологический холдинг проверит законсервированные скважины в Омской области.

Росгеология намерена проверить перспективность законсервированных скважин на территории Томской, Новосибирской и Омской областей, сообщает пресс-служба геологического холдинга. Работы будут выполнены по государственному контракту. Заказчиком выступает Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.

В Омской области геологи намерены найти "перспективные с точки зрения открытия залежей нефти и газа объекты за счёт ревизии структур, выведенных из бурения и снятых с учёта". "Будет выполнен анализ качества геофизического материала и дана оценка геологической эффективности, полноты и качества проведённых исследований по материалам строительства скважин, - говорится в официальном сообщении. - Также будут рассмотрены технологические параметры интенсификации продуктивных пластов на вызов притока углеводородов".

Специалисты проанализируют 55 скважин в Омской области. Проект должен завершиться в конце 2018 года.

Ранее добыча нефти в Омской области шла на Крапивинском месторождении в Тарском районе. Также функционирует газовое месторождение в Тевризском районе.

r Теги  •  #газ #геолог #нефть

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