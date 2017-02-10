В Омске семь "подставных" бизнесменов отправились подметать улицы

Сотрудники омского УФНС выявили семь фактов регистрации компаний на подставных лиц. Виновные были привлечены к ответственности.

Взаимодействие Омской таможни и УФНС помогло установить множество нарушений, связанных с незаконным использованием документов для образования юридического лица. В итоге было возбуждено 16 уголовных дел, семь из которых суд уже рассмотрел.

- В отношении семи виновных граждан, которые являлись подставными лицами в девяти организациях, применено наказание в виде обязательных и исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства, - сообщили в пресс-службе омского УФНС. - Ещё одно уголовное дело прекращено судом в связи с назначением обвиняемому штрафа в размере 10 тыс. руб.

Добавим, что, согласно законодательству, наказанием за регистрацию компании на подставное лицо могут стать не только исправительные работы, но также штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб.