Омск получит 400 млн рублей на тротуары и уличное освещение

Об этом мэр Омска Вячеслав Двораковский рассказал на приёме граждан в Ленинском округе. По словам градоначальника, около 400 млн рублей будет выделено на асфальтирование дворовых территорий, межквартальных проездов, строительство и ремонт системы наружного освещения и пешеходных дорожек и иные работы по благоустройству городских территорий.

По решению президента России Владимира Путина в этом году впервые регионы получают значительные средства на улучшение городской среды. Омск будет активным участником соответствующего национального проекта. В прошлом году мы дополнительно на эти цели за счёт внутренних резервов предусмотрели в муниципальном бюджете дополнительно 150 млн рублей. В ближайшее время ожидаем поступления федеральных и региональных средств, - цитирует Двораковского пресс-служба мэрии.

Добавим, что в рамках приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда" крупные российские города получат в 2017 году в общей сложности 20 млрд рублей. Предполагается, что около 70 % средств будет направлено на устройство дворовых территорий, 30 % пойдут на благоустройство в муниципалитетах одного конкретного знакового объекта.