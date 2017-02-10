Омские журналисты зарабатывают меньше всех в Сибири

Несмотря на это, выпускники школ отмечают журналистику как одно из самых привлекательных сфер для работы в будущем.

Согласно исследованию портала HeadHunter, средний конкурс сегодня по Сибири в сфере "Искусство, развлечения, масс-медиа" составляет более 7 резюме на одно предложение, в то время как нормой является конкурс не более 5 резюме. Самая конкурентная ситуация на сегодня в Томске: более 10 резюме на одно предложение. Общий рост предложений для сферы "Искусство, развлечения, масс-медиа" в Сибири составил 12 %.

Омск, к сожалению, по основным параметрам оказался в конце рейтинга - здесь самая низкая зарплата в сфере СМИ (20 тыс. руб.), при этом среднее вознаграждение по городу составляет 26 тыс. руб., что также оставляет Омск внизу списка. Зарплату в 20 тыс. рублей получают также журналисты Бурятии. Самое высокое вознаграждение в Сибири сегодня предлагают журналистам в Новосибирске и Красноярске. Для сравнения: в Москве среднее вознаграждение журналиста составляет 45 тыс. рублей.

После вузов далеко не все профессиональные журналисты будут работать по профессии, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. - Но такую ситуацию мы видим во многих отраслях, когда после учёбы идёт работать по специальности половина молодых специалистов, а потом остается чуть больше трети. В журналистику многих привлекает внешний блеск, но редкие школьники понимают, что эта работа тяжёлая, временами даже опасная. Когда приходит это понимание, вчерашние журналисты уходят в маркетинг, рекламу, PR, продажи или информационные технологии, например, в качестве администраторов групп, SEO-специалистов.

Любопытно, что среди журналистов Сибири женщин в три раза больше, чем мужчин. А вот специальное образование есть только у 32 % их них.