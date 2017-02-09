Глава Минстроя Мень: Омская область провалила планы по капремонту
Экономика  •   9 февраля 2017, 14:19, последнее обновление 9 февраля 2017, 16:08  •  печать

Глава Минстроя Мень: Омская область провалила планы по капремонту

Автор: Екатерина Криль

Наш регион вошёл в пятёрку субъектов федерации, где не удалось выполнить годовой план по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Итоги 2016 года подвёл сегодня, 9 февраля, на селекторном совещании министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Он перечислил регионы, где краткосрочные планы по капремонту выполнены менее чем на половину: Омская, Магаданская, Нижегородская, Ульяновская области и Северная Осетия. В полном объёме работы выполнены в 44 субъектах страны, сообщает РИА Новости.

Слова министра подтверждают данные региональной прокуратуры. В январе ведомство сообщило, что в 2016 году было отремонтировано всего 3,7 % домов от числа запланированных. Однако с прокуратурой поспорил глава омского Фонда капремонта Александр Рудюк. Он заявил, что финансовый план на 2014-2016 год выполнен в полном объёме, а по количеству отремонтированных домов Омская область находится на девятом месте среди 85 регионов.

Получить комментарий представителей Фонда капитального ремонта не удалось.

r Теги  •  #капремонт #министерство строительства #Михаил Мень

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омский рэп довёл молодого рязанца до суда  •  сегодня, 15:53
В омской мэрии заявили, что подготовились к грядущим холодам  •  сегодня, 15:45
Народный фронт пристроил уволенного омского редактора в Краснодарский край  •  сегодня, 15:37
Жителям частного сектора Омска напомнили о штрафах за неубранный снег  •  сегодня, 15:30
В Омске сугроб защитил иномарку от угона  •  сегодня, 14:47  •   1
Омичка сдала в полицию ружьё мужа-охотника  •  сегодня, 14:04
Еще новости
Ювелирный союз 25+5, 240х440
Дача 200х400
Вавилон