Глава Минстроя Мень: Омская область провалила планы по капремонту

Наш регион вошёл в пятёрку субъектов федерации, где не удалось выполнить годовой план по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Итоги 2016 года подвёл сегодня, 9 февраля, на селекторном совещании министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Он перечислил регионы, где краткосрочные планы по капремонту выполнены менее чем на половину: Омская, Магаданская, Нижегородская, Ульяновская области и Северная Осетия. В полном объёме работы выполнены в 44 субъектах страны, сообщает РИА Новости.

Слова министра подтверждают данные региональной прокуратуры. В январе ведомство сообщило, что в 2016 году было отремонтировано всего 3,7 % домов от числа запланированных. Однако с прокуратурой поспорил глава омского Фонда капремонта Александр Рудюк. Он заявил, что финансовый план на 2014-2016 год выполнен в полном объёме, а по количеству отремонтированных домов Омская область находится на девятом месте среди 85 регионов.

Получить комментарий представителей Фонда капитального ремонта не удалось.