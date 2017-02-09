Крупную дорогу на Левобережье Омска построят не ранее 2019 года
Экономика  •   9 февраля 2017, 11:13  •  печать

Крупную дорогу на Левобережье Омска построят не ранее 2019 года

Автор: Екатерина Криль

Строительство магистрали - дублёра улицы 70 лет Октября вновь откладывается.

Об этом накануне рассказал начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов на обсуждении программы "Безопасные и качественные дороги". Строительство левобережной магистрали вошло в федеральную программу, однако сроки её возведения сдвигаются на 2019 год. Первоначально предполагалось, что работы начнутся в 2017 году.

Дорога вдоль Иртыша (от улицы 3-я Островская до моста имени 60-летия ВЛКСМ) должна соединить крупные микрорайоны, которые появились на Левом берегу в последние несколько лет. Проект магистрали был представлен в 2015 году, позже прошёл госэкспертизу. Стоимость строительства оценивается в 775 млн рублей.

r Теги  •  #Дмитрий Христолюбов #дороги #министерство строительства

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