Новая маршрутная сеть Омска остановит ежегодный рост затрат на транспорт

К осени будет готова новая маршрутная сеть, приоритет в которой отдан машинам большой и средней вместимости (от 15 пассажиров и выше). "Газели" могут остаться лишь на окраинах. Процесс отказа от маломестных автобусов уже начался: с 1 марта с 31 маршрута должны исчезнуть 384 "Газели".

Как заявил заместитель директора городского департамента транспорта Игорь Кожухов "Омск-Информу", цель создания новой маршрутной сети - оптимизировать расходы транспортников и снизить себестоимость пассажироперевозок, которая повышается каждый год. В совокупности эти меры позволят остановить рост цен на проезд

Добавим, что ранее глава дептранспорта Алексей Мартыненко заявил, что стоимость проезда в муниципальном транспорте сохранится на нынешнем уровне до конца 2017 года.