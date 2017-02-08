Новая маршрутная сеть Омска остановит ежегодный рост затрат на транспорт
Экономика  •   8 февраля 2017, 12:57, последнее обновление 8 февраля 2017, 15:07  •  печать

Новая маршрутная сеть Омска остановит ежегодный рост затрат на транспорт

Автор: Екатерина Криль

Через полгода специалисты разработают принципиально иную сеть общественного транспорта. Принимаемые меры должны снизить себестоимость пассажироперевозок.

К осени будет готова новая маршрутная сеть, приоритет в которой отдан машинам большой и средней вместимости (от 15 пассажиров и выше). "Газели" могут остаться лишь на окраинах. Процесс отказа от маломестных автобусов уже начался: с 1 марта с 31 маршрута должны исчезнуть 384 "Газели".

Как заявил заместитель директора городского департамента транспорта Игорь Кожухов "Омск-Информу", цель создания новой маршрутной сети - оптимизировать расходы транспортников и снизить себестоимость пассажироперевозок, которая повышается каждый год. В совокупности эти меры позволят остановить рост цен на проезд

Добавим, что ранее глава дептранспорта Алексей Мартыненко заявил, что стоимость проезда в муниципальном транспорте сохранится на нынешнем уровне до конца 2017 года.

Алексей Мартыненко: "Если муниципального транспорта не станет, будем ездить и за 30, и за 40 рублей"

Мэрия заменит частные "Газели" муниципальными автобусами

r Теги  •  #департамент транспорта #Игорь Кожухов #общественный транспорт

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