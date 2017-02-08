Прокуратура требует от омских предпринимателей снести аварийное здание
Экономика  •   8 февраля 2017, 11:07, последнее обновление 8 февраля 2017, 11:10  •  печать

Прокуратура требует от омских предпринимателей снести аварийное здание

Автор: Виктория Стрельникова

Производственный корпус по Овощному проезду, 7, принадлежащий компании "Профикс Омск", в любой момент может обрушиться. Однако владелец здания не принимает никаких мер для предотвращения возможной аварии. Прокуратуре пришлось обратиться в суд, чтобы территорию корпуса хотя бы огородили забором.

Прокуратура Советского округа Омска провела проверку соблюдения законодательства о собственности в отношении ООО "Профикс Омск". Весной прошлого года на производственном корпусе по Овощному проезду, 7, обрушилась крыша и часть несущих стен. Тогда на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности регионального правительства ООО "Профикс Омск" было рекомендовано обеспечить охрану полуразрушенных помещений и огородить территорию.

Но до настоящего времени собственник цеха рекомендации не выполнил. Мер, предупреждающих возможность причинения вреда населению и окружающей среде, не принял. Между тем, по оценкам специалистов, обследовавших аварийное здание, сохраняется высокая вероятность его дальнейшего обрушения. Прокурору Советского округа пришлось направлять заявление в суд с требованием обязать компанию установить ограждения территории цеха до его сноса, разработать проект демонтажа и последующего сноса аварийного здания. Заявление находится на рассмотрении. Судя по выписке из единого госреестра юридических лиц, ООО "Профикс Омск" в настоящее время находится в стадии банкротства. Конкурсным управляющим является Владислав Ратковский.

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r Теги  •  #авария #обрушение кровли #прокуратура #суд

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