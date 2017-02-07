Более 70 % омских предприятий закончили прошлый год с прибылью
Экономика  •   7 февраля 2017, 16:27, последнее обновление 7 февраля 2017, 16:33  •  печать

Более 70 % омских предприятий закончили прошлый год с прибылью

Автор: Виктория Стрельникова

На 22 %, до 41 млрд руб. выросла за прошлый год прибыль омских предприятий. В плюсе оказались нефтепереработчики, аграрии, компании, занимающиеся оптовой торговлей и авторемонтом. Наибольшую долю в убытках получили предприятия, чьей основной сферой деятельность является производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Как сообщает Омскстат, прибыль за 11 месяцев прошлого года получили 422 организации Омской области (71,8 % от общего числа отчитывающихся предприятий). Размер прибыли составил 41,6 млрд руб. (рост 22,2 %). Правда, статистика не учитывала предприятия малого бизнеса, страховые и бюджетные организации.

Наибольшая доля прибыльных организаций пришлась на отрасли нефтепереработки (30,9 %), химического производства (16,4 %), сельского хозяйства (7,8 %), оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств (4 %). Деятельность 28,2 % организаций являлась убыточной. Размер убытков 11,5 млрд руб. Наибольшую долю в убытках заняли компании, основным видом экономической деятельности которых является производство и распределение электроэнергии, газа и воды (59,4 %).

Как пояснили в региональном Минпроме, промышленность Омской области завершила 2016 год с неплохими результатами. Среди омских машиностроительных предприятий по итогам прошлого года наиболее высокую динамику производственных показателей - рост в 1,3 раза и более имеют АО "ЦКБА", АО "Сибирские приборы и системы", ПАО "Сатурн", АО "Омское Моторостроительное КБ", филиал "ОМО им. П. И. Баранова" АО "НПЦ газотурбостроения "Салют". Среди нефтехимических предприятий по итогам минувшего года рост объёмов выпуска продукции на 10 % и более к уровню 2015 года имеют ПАО "Омский каучук", ПАО "Омскшина", АО "Кордиант - Восток".

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r Теги  •  #Омскстат #прибыль #промышленность #сельское хозяйство #статистика

Комментарии

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Олег Конанов  •  7 февраля 2017, 16:37

Неплохая статистика, по ней видно, что торговля бурно развивается, несмотря на кризис. Для казны области и города это только плюс.

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