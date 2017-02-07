Омские предприниматели жалуются на стихийные рынки

В омской мэрии рассказали, кто жалуется на популярные места стихийной торговли на Левобережье.

Еженедельно специалисты городских округов совместно с сотрудниками отделов полиции и представителями Управления Россельхознадзора проверяют места, где ведётся несанкционированная торговля. Всего с начала 2017 года организовано три рейда, на нарушителей составлено 10 протоколов.

Большинство мест несанкционированного сбыта некачественных товаров выявляется именно благодаря обращениям граждан и общественников. Обращаются к нам и добросовестные предприниматели, которые ведут свою деятельность на прилегающих к стихийным рынкам территориях. Каждый такой сигнал нами проверяется, в соответствии с законодательством, - говорит начальник отдела экономики и потребительского рынка Кировской администрации Светлана Юдина.

По словам специалистов, главная опасность действия несанкционированных рынков - это отсутствие соответствующих документов, подтверждающих качество продукции и информацию о производителе. Сама торговля при этом ведётся в нарушение всех норм - почти с земли, где прилавками служат различные ящики, капоты и багажники машин.

Всего в прошлом году в Кировском округе по местам несанкционированной торговли было проведено более 100 рейдов, на нарушителей составлено 107 протоколов. В результате была ликвидирована стихийная торговля между домами № 1 и № 3 по проспекту Комарова. Сейчас силами общественников данный участок был благоустроен.