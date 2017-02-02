Известному омскому предпринимателю Ремизовичу могут запретить заниматься бизнесом

Деятельность индивидуального предпринимателя Владимира Ремизовича может быть приостановлена почти на месяц, а вместе с ним и закрыт фитнес-клуб SuperClub по улице 70 лет Октября. Это здание, где ведутся тренировки, до сих пор работает без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Суд первой инстанции поддержал позицию Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области и удовлетворил требование надзорного ведомства. Оно просило привлечь к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора органа индивидуального предпринимателя Владимира Ремизовича - брата Алексея Ремизовича - владельца ресторана "Колчак", а также бывшего некогда популярным фитнес-центра "Народный фитнес" и "Бани на Карбышева". Госстройнадзор несколько раз проводил проверку здания по улице 70 лет Октября, где были найдены нарушения и просил их устранить. Сейчас здесь располагается фитнес-клуб SuperClub. До сих пор спортивно-оздоровительный комплекс работает без официальных документов на ввод его в эксплуатацию.

Напомним, именно из-за этого здания несколько лет назад шла борьба, правда, на тот момент оно было построено всего на 1 % и принадлежало Алексею Ремизовичу, имущество которого в связи с банкротством продавали с молотка. Покупателей на недострой нашлось немало. Но, похоже, в итоге его купил родной брат Ремизовича-банкрота.

Арбитражный суд Омской области посчитал вину ИП Ремизович доказанной и назначил ему административное наказание в виде приостановления деятельности на 30 суток. На этот же срок может быть закрыт и фитнес-центр. Но у Владимира Ремизовича есть право на обжалование решения, которое в силу не вступило. С семьёй Ремизович связаться не удалось