Транспортная система Омской области дополнительно получит 289 млн рублей

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Александр Бирюков представил доклад о внесении изменений в постановление от 16 октября 2013 года 262-п.

Предлагается увеличить общий объём бюджетных ассигнований государственной программы в 2017 году за счёт средств областного бюджета на реализацию подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта" на 289 млн 610 тыс. рублей, - сказал Бирюков.

Ранее 1 млрд рублей Омской области был выделен на ремонт и строительство дорог в омской агломерации в рамках проекта "Безопасные дороги". Также было выделено правительством России 464 млн рублей на строительство и ремонт сельских дорог.