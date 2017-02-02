Транспортная система Омской области дополнительно получит 289 млн рублей
Экономика  •   1 февраля 2017, 18:54, последнее обновление 1 февраля 2017, 21:05  •  печать

Транспортная система Омской области дополнительно получит 289 млн рублей

Автор: Василий Епанчинцев

Увеличено финансирование госпрограммы "Развитие транспортной системы Омской области".

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Александр Бирюков представил доклад о внесении изменений в постановление от 16 октября 2013 года 262-п.

Предлагается увеличить общий объём бюджетных ассигнований государственной программы в 2017 году за счёт средств областного бюджета на реализацию подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта" на 289 млн 610 тыс. рублей, - сказал Бирюков.

Ранее 1 млрд рублей Омской области был выделен на ремонт и строительство дорог в омской агломерации в рамках проекта "Безопасные дороги". Также было выделено правительством России 464 млн рублей на строительство и ремонт сельских дорог.

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r Теги  •  #Александр Бирюков #министерство строительства #общественный транспорт #правительство Омской области

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