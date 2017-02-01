Омская область находится на втором месте в СФО по уровню безработицы

На начало года уровень зарегистрированной безработицы в нашем регионе составил 1,2 % от численности экономически активного населения. Это средний показатель по России.

По данным Главного управления службы занятости населения Омской области, по состоянию на 1 января 2017 года уровень зарегистрированной безработицы по Омской области составлял 1,2 % от численности экономически активного населения. В Сибирском федеральном округе по этому показателю мы занимаем второе место, следуя за Новосибирской областью с показателем 1,1 %.

В нашем регионе ниже среднего значения по СФО коэффициент напряжённости на рынке труда. Он составляет 0,6 незанятых граждан в расчёте на одну вакансию. Аналогичный показатель у Красноярского края и Иркутской области. Среднее значение по федеральному округу и России в целом - 0,9.