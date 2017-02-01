Тевризский и Одесский районы Омской области "теряют" предпринимателей

По данным регионального министерства экономики, в прошлом году наибольший рост числа зарегистрированных предпринимателей показали Большеуковский, Кормиловский и Седельниковский районы. Зато северные территории нашей области теряют бизнес.

На состоявшемся заседании совета глав министр экономики Омской области Оксана Фадина озвучила статистику 2016 года по количеству зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в муниципальных районах. За 11 месяцев прошлого года наибольший прирост числа ИП наблюдается в Большеуковском районе - увеличение количества ИП по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 12 %, в Кормиловском - увеличение на 11 %, в Седельниковском районе - увеличение на 10 %. При этом в Большеуковском районе наименьшее число ИП - 122 единицы.

Зато аутсайдерами по росту ИП являются Тевризский район - минус 6,2 %, Одесский район - сокращение на 5,2 % и Тарский район - уменьшение количества зарегистрированных ИП на 4,4 %.

Всего в 2016-м на поддержку бизнеса Прииртышья выделено 188 млн руб. Большая часть из этих денег - федеральные. От администраций муниципальных районов Омской области более 150 начинающих предпринимателей получили грантовую поддержку - почти на 5 % выше уровня 2015 года. Большеречье, Любино, Полтавка - районы с наибольшим числом грантополучателей. Сферы, в которых чаще всего поддерживают бизнес-проекты, - сельское хозяйство, обрабатывающие производства, бытовое обслуживание.

- Туристическая деятельность, общественное питание и строительство являются пока наименее привлекательными направлениями для начинающих предпринимателей. Считаю, что в этом направлении необходимо акцентировать внимание именно на развитии данных отраслей для создания благоприятного предпринимательского климата на территории районов, - отметила Оксана Фадина.