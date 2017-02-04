Малый бизнес по-Омски: фигурный лёд, клатчи из дерева и собаки-врачи

Кризис в экономике вынуждает мелких предпринимателей закрываться или уходить в налоговую тень. Однако такая горькая участь ждёт далеко не всех: несмотря на трудности локальные бизнес-проекты продолжают открываться и развиваться. "Омск Здесь" обратил внимание на нескольких стартаперов, которые появились в последние полтора-два года и закрепились на местном рынке.

Марка одежды Gladiolus

Фото: vk.com/gladiolus.textile

Омских дизайнеров, организовавших стабильные продажи своей одежды в столичных магазинах, можно пересчитать по пальцам. В их числе выпускница ОГИСа Лена Растягаева, запустившая прошлым летом марку повседневной одежды Gladiolus.

Для Лены это не первый коммерческий опыт. В Санкт-Петербурге, куда девушка уехала после окончания института, создавалась марка "Реченька" - линия толстовок, футболок и платьев с флоральными принтами. После закрытия этого проекта Лена переехала на Балканы, где изучала ручную печать по ткани. Вернувшись в Омск, дизайнер вновь обратилась к созданию одежды: юбок, платьев, свитшотов, курток лаконичных форм и цветов. Сейчас Gladiolus, кроме Омска, продаётся в Москве, Петербурге, Тюмени и Владимире.

Дизайнер признаётся, что организовать производственный процесс дома сложнее. В первую очередь, играет роль узкий выбор тканей - их приходится заказывать в Москве, Санкт-Петербурге или Новосибирске и долго ждать доставку. Преимуществом Омска стал более дешёвый пошив. Но есть и другие факторы.

- Если говорить о вдохновении, то, конечно, в красивом и модном Петербурге есть большое количество людей, которые кипят, горят, делают свои проекты, ездят в Европу, они общаются и создают. Именно это меня вдохновляет на хорошую работу - среда. В Омске эта среда есть, но она другая. Потому что в городе иная атмосфера, иные цели и потребности - сравнивать её с Петербургом бессмысленно, - отмечает Лена. - Что касается продажи готовых вещей, то в Омске также это сделать сложнее: в городе и населения меньше, и доходов тоже меньше. Но интерес есть, и мне очень приятно знакомиться с новыми людьми. Часто покупатели становятся моими друзьями в дальнейшем.

Сумки из дерева с художественной росписью MyBACIO

Фото: www.instagram.com/mybacio​

Бренд необычных аксессуаров основала семейная пара - Мария и Николай Андриановы. Первый клатч из дерева Николай сделал в 2014 году, после чего супруги собрали команду художников и открыли небольшой цех. "У нас полностью своё производство: от распила до фурнитуры, - подчёркивает Мария. - Коллектив за год вырос с пяти человек до двенадцати".

В арсенале мастеров две формы (квадратная сумка и прямоугольный клатч) и десятки рисунков: цветы, птицы, сказочные герои, архитектурные ансамбли, снежинки, матрёшки и многое другое. Сумки расписываются вручную, что превращает аксессуар в целый арт-объект и, конечно, повышает цену: стоимость клатча стартует от 9 тыс. руб. При этом недостатка в клиентах марка не испытывает, продажи ведутся как в России, так и за рубежом. По словам Марии, охотно омские сумки покупают в США и Арабских Эмиратах.

- То, что они сделаны из дерева, это необычно и создаёт повышенный интерес. Мы используем массив бука, его ещё называют "каменное дерево", так что за долговечность не стоит переживать, - говорит Мария.

Кафе-вафельная Wafbusters

Фото: vk.com/wafbustersomsk

Заведение открылось по франшизе в сентябре 2015 года на волне интереса к гонконгским вафлям. Начав с маленького киоска в городке Нефтяников, Wafbusters всего за три месяца превратилось в полноценное кафе в центре Омска, расширив ассортимент еды и авторских напитков.

Омский рынок стрит-фуда сейчас переживает бум, но не все заведения остаются на плаву хотя бы в течение года. Wafbusters не были первыми в своём сегменте, однако сумели обойти конкурентов. К примеру, две первые омские вафельные - "А!ЙоВа" и "Вафельница" со временем были выставлены на продажу. Владельцы франшизы Wafbusters, видимо, вполне довольны показателями омского кафе, так как приводят его в пример тем, кто задумывается присоединиться к федеральной сети.

Проект по созданию ледяных скульптур "Омские мастера"

Возможно ли продать зимой в Сибири лёд? Ещё как! На заказ "Омские мастера" превратят несколько кусков льда в изящную инсталляцию. Коллектив состоит из художников и скульпторов. Работой они обеспечены не только в холода: изначально сезонный проект превращается в круглогодичный.

- Сейчас мы самостоятельно "выращиваем" искусственный лёд, изготавливаем скульптуры для мероприятий различного формата и в летний период, абсолютно в любую погоду. Логотипы компаний, рекламные конструкции, оформление свадебного торжества, ледяные бары, вазы, вморозка любых предметов в лёд, - рассказывает автор и руководитель проекта Елизавета Сухостав. - Мы находимся в постоянном развитии, с увлечением подходим к участию в новых проектах и уверенно двигаемся вперёд, ставя перед собой всё новые и новые цели.

Ещё одно новое направление, которое развивает компания, - ледовое шоу, где зрители могут принять участие в создании скульптуры.

Мастерская деревянных изделий DREVO DECOR

Фото: vk.com/drevo_decor

Мода на натуральность возвращает в дома дерево. Популярность декора из этого материала только растёт, и удовлетворить спрос стараются локальные марки вроде омской DREVO DECOR. Семейная мастерская производит часы, разделочные доски, подносы, кашпо, подсвечники, гирлянды, декоративные короба и прочие красивые мелочи. Используются сосна, бук, дуб, берёза, ясень, вяз, билобо и др.

Дизайнеры говорят, что основная проблема в производстве - это материалы. Поиски поставщиков экзотических пород древесины не прекращаются практически никогда, так как в Омске можно купить лишь самые распространённые виды древесины. "Именно этот факт замедляет осуществление многих идей, так как нужно мониторить ситуацию в других городах и налаживать сотрудничество, а это большие временные и материальные ресурсы", - рассказывает сооснователь марки Юлия Логинова.

Ещё один немаловажный нюанс - место для мастерской. Помещение должно быть достаточно просторным, чтобы вместить несколько производственных зон, а стоимость его аренды - доступной для малого бизнеса. Также начинающие предприниматели сетуют на нехватку экономических знаний.

- С каждым днём мы понимаем, что не обладаем всецело информацией в предпринимательской сфере, так как мы больше творческие люди. Чтобы настроить технологию и комплексный подход к созданию того или иного изделия, требуются временные, материальные и физические ресурсы. Это сложно, но главное не бояться, учиться и верить в свою идею, - убеждена Юлия Логинова.

Детская площадка "В гостях у Доры" и центр зоотерапии "Дверь в лето"

Фото: Илья Петров

Две бывшие журналистки Анастасия Митьковская и Юлия Стрельская решили начать своё дело после закрытия издания. Решено было открыть площадку для детских праздников с участием животных. Первыми сотрудниками стали собаки девушек - корги Милли и ретривер Дора с сертификатом канистерапевта. Открытие состоялось весной 2015 года.

Из коммерческого проекта родился второй - благотворительный. Кабинет центра зоотерапии "Дверь в лето" открылся в апреле 2016 года в "Птичьей гавани". Здесь с животными занимаются дети с тяжёлыми неврологическими заболеваниями (например, ДЦП и аутизм) и задержками развития. Занятия с собаками помогают даже тем ребятишкам, которые опасаются животных.

- Был у нас один малыш. Он пришёл со страхом перед собаками, не разговаривал. Результаты появились уже спустя месяц - исчез страх, мальчик начал кормить собак, гладить их. Спустя два месяца у ребёнка появились первые звуки: он пытался произнести кличку животного. Сейчас у него всё хорошо, а собака дала самое главное - толчок к развитию речи. Это наша цель, - рассказывает Анастасия Митьковская.

Допуск к работе с детьми получили полтора десятка собак - хаски, доберманы, бигли, вельш-корги. Также в кабинете живут морские свинки, кролики, попугай.