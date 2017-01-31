В Омской области оштрафовали молочный завод за фальсификацию

Первомайский мировой суд Омска постановил признать ООО "Азовский молочный завод" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Омской области. Предприятию было вынесено предупреждение.

Проверка Россельхознадзора показала, что Азовский молочный завод указывает в качестве поставщиков те организации, которые не поставляют ему молоко. Также в масле "Крестьянское" были неоднократно обнаружены растительные жиры, что является фальсификацией.

ООО "Азовский молочный завод" было привлечено к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, а также была отозвана декларация о соответствии на серийный выпуск сливочного масла.