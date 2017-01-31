В Омской области оштрафовали молочный завод за фальсификацию

Первомайский мировой суд Омска постановил признать ООО "Азовский молочный завод" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Омской области. Предприятию было вынесено предупреждение.
Проверка Россельхознадзора показала, что Азовский молочный завод указывает в качестве поставщиков те организации, которые не поставляют ему молоко. Также в масле "Крестьянское" были неоднократно обнаружены растительные жиры, что является фальсификацией.
ООО "Азовский молочный завод" было привлечено к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, а также была отозвана декларация о соответствии на серийный выпуск сливочного масла.
Закрывать нужно таких производителей, а не штрафовать. Не остановятся они.
Наверняка не один Азовский молочный завод занимается фальсификацией товаров. Хорошо, что Россельхознадзор занялся подобными проверками. Значит на прилавках будет больше хорошего товара. Таких нарушителей нужно лишать права производить данную продукцию, пусть еще постараются вернуть доверие покупателей.