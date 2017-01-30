Компания "Бизнес-Партнёр" хочет получить 103 млн руб. за ремонт омского ИТ-парка

Омский арбитраж обязал Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства выплатить 103 млн руб. за ремонт в здании ИТ-парка. Эта сумма почти в семь раз превысила запланированную к оплате в начале работ.

ООО "Бизнес-Партнёр" выступало продавцом помещения по пр. Комарова, 21/1. Их-то и выкупил Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, чтобы разместить здесь региональный парк информационных технологий, о котором так мечтали местные ИТ-компании. Хотя изначально нежилые помещения вообще планировалось отдать под детскую поликлинику. По данным ЕГРЮЛ, диреткором общества является Сергей Фальчевский. Основной вид деятельности компании - торговля прочими строительными материалами. Учредитель общества - ООО "Спецпроект", которым ранее владела известная в Омске строительная компания "Завод "Сибгазстройдеталь" Алексея Певнева.

30 декабря 2014 года стороны заключают предварительный договор подряда, по которому "Бизнес-Партнёр" должен провести внутреннюю отделку и планировку помещений, включая разработку проектно-сметной документации и устройство инженерных сетей. Первоначальная стоимость работ составляла 15 млн руб., а в итоге увеличилась почти в семь раз.

До конца апреля 2015-го заказчик и подрядчик должны были заключить основной договор. Но его так и не подписали, хотя фактически Фондом были согласованы техзадание, проект перепланировки здания. Не став дожидаться урегулирования юридических тонкостей, "Бизнес-Партнёр" вовсю начал ремонтные работы, ведь, как уверял суд представитель компании, главой региона Виктором Назаровым была поставлена задача открыть ИТ-парк в июне 2015-го.

В процессе работ стороны вели активное сотрудничество, но, похоже, о цене вопроса до конца не договорились. После того как парк официально открыл губернатор, подрядчик выставил счёт за свои услуги. А это 93,1 млн руб. Но Фонд отказался оплачивать счёт, сославшись на дороговизну. К слову, он также пытался подать встречный иск и возвратить обратно продавцу помещения ИТ-парка. Логика простая - если недвижимость куплена не была, не нужно оплачивать и ремонт. Но арбитраж это требование отказался принимать, ведь таким образом дело затянется на неопределённый срок.

Суд занял сторону подрядчика, обязав выплатить ему 103,6 млн руб., из которых более 93 млн руб. - сумма неосновательного обогащения, остальное - расходы по оплате госпошлины и процент за пользование чужими денежными средствами.

Впрочем, в региональном министерстве экономики с этим решением арбитража не согласны и собираются его обжаловать.

- Решение Арбитражного суда Омской области по иску ООО "Бизнес-Партнёр" к Омскому региональному фонду поддержки и развития малого предпринимательства об оплате работ по реконструкции здания ИТ-парка будет обжаловано в суде апелляционной инстанции, - пояснили ИА "Омск Здесь" в министерстве экономики Омской области. - Фонд не согласен с решением суда первой инстанции, поскольку реконструкция ИТ-парка была произведена в соответствии с предварительным договором подряда, в котором стоимость работ определена на уровне 15 млн руб.

Напомним, омский парк информационных технологий был создан по просьбе омских ИТ-компаний и стал первым проектом, реализованным в рамках стратегии развития Омской области. Сейчас здесь размещаются более 20 предприятий. Также заметим, что в момент создания парка Фонд возглавлял Вячеслав Федюнин, который в августе 2015 возглавил Корпорацию развития Омской области.