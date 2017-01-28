Владельцам каких дорогостоящих иномарок следует опасаться автоворов?

За прошлый год в регионе угнано 26 дорогостоящих иномарок, стоимость которых составляет, по сообщению омских полицейских, от 500 тыс. до 4,3 млн руб. Наибольшим спросом из этого списка у автоворов пользовались машины марок Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Camry и Lexus. Самая дорогая иномарка, которая была угнана в 2016 году в Омске, стоит 4,3 млн рублей.
Как отмечают стражи правопорядка, из 26 похищенных авто найдено 10, причём как на территории Омской области, так и в других регионах и уже с "перебитыми" номерными агрегатами. Угоны дорогих авто были зарегистрированы в четырех районах, лишь Ленинский не попал в число популярных.
Почти в 90 % случаев автокражи совершены ночью с неохраняемых стоянок, расположенных во дворах жилых домов. Всего две машины похитители "увели" из гаража. В половине случаев иномарки были оборудованы штатной сигнализацией, на остальных установлена охранная сигнализация. Омские полицейские замечают, что тюнингованные автомобили или авто с аэрографией реже подвергаются угонам.
В омской полиции также назвали топ-самых угоняемых авто в Омске. Первое место между собой разделили российский и японский производитель. Именно ВАЗы и Toyota пользуются особой любовью у автоугонщиков.
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