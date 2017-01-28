Владельцам каких дорогостоящих иномарок следует опасаться автоворов?

За прошлый год 26 владельцев дорогих авто лишись своих железных коней. Ущерб от самого дорогого угона превысил четыре миллиона рублей. Владельцам Toyota следует тщательнее оберегать свои машины от похитителей. Зато собственникам Mercedes, BMW, Infiniti и Porsche, судя по статистике, опасаться нечего.

За прошлый год в регионе угнано 26 дорогостоящих иномарок, стоимость которых составляет, по сообщению омских полицейских, от 500 тыс. до 4,3 млн руб. Наибольшим спросом из этого списка у автоворов пользовались машины марок Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Camry и Lexus. Самая дорогая иномарка, которая была угнана в 2016 году в Омске, стоит 4,3 млн рублей.

Как отмечают стражи правопорядка, из 26 похищенных авто найдено 10, причём как на территории Омской области, так и в других регионах и уже с "перебитыми" номерными агрегатами. Угоны дорогих авто были зарегистрированы в четырех районах, лишь Ленинский не попал в число популярных.

Почти в 90 % случаев автокражи совершены ночью с неохраняемых стоянок, расположенных во дворах жилых домов. Всего две машины похитители "увели" из гаража. В половине случаев иномарки были оборудованы штатной сигнализацией, на остальных установлена охранная сигнализация. Омские полицейские замечают, что тюнингованные автомобили или авто с аэрографией реже подвергаются угонам.

В омской полиции также назвали топ-самых угоняемых авто в Омске. Первое место между собой разделили российский и японский производитель. Именно ВАЗы и Toyota пользуются особой любовью у автоугонщиков.