Кемеровскую компанию из-за долгов лишили омского коньяка

Судебные приставы арестовали партию алкоголя, которую кемеровское общество с ограниченной ответственностью приобрело у омичей, но рассчитываться за поставку не стало.

Почти шесть тысяч бутылок привезённой омичами алкогольной продукции было арестовано на складе в Кемеровской области. Как оказалось, партия спиртного принадлежит местному ООО, за поставку которого организация так и не рассчиталась. Омская фирма-поставщик в итоге вынуждена была обратиться в суд, требуя взыскать с кемеровчан 20 млн руб.

- Изучив материалы дела, суд постановил взыскать с ООО задолженность за поставку по договору и штраф за просрочку оплаты поставленного товара, - сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Также судом было вынесено постановление об аресте имущества должника в обеспечительных целях. Поэтому-то на склад, где находились привезённые омичами коньяк и водка, и приехали судебные приставы. Наложив арест на коробки с алкоголем, приставы оставили их на ответственное хранение руководителю складского помещения.