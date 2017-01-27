Кемеровскую компанию из-за долгов лишили омского коньяка
Экономика  •  27 января 2017, 15:23  •  печать

Кемеровскую компанию из-за долгов лишили омского коньяка

Автор: Артем Кримин

Судебные приставы арестовали партию алкоголя, которую кемеровское общество с ограниченной ответственностью приобрело у омичей, но рассчитываться за поставку не стало.

Почти шесть тысяч бутылок привезённой омичами алкогольной продукции было арестовано на складе в Кемеровской области. Как оказалось, партия спиртного принадлежит местному ООО, за поставку которого организация так и не рассчиталась. Омская фирма-поставщик в итоге вынуждена была обратиться в суд, требуя взыскать с кемеровчан 20 млн руб.

- Изучив материалы дела, суд постановил взыскать с ООО задолженность за поставку по договору и штраф за просрочку оплаты поставленного товара, - сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Также судом было вынесено постановление об аресте имущества должника в обеспечительных целях. Поэтому-то на склад, где находились привезённые омичами коньяк и водка, и приехали судебные приставы. Наложив арест на коробки с алкоголем, приставы оставили их на ответственное хранение руководителю складского помещения.

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r Теги  •  #алкоголь #долги #Кемерово #судебный пристав #УФССП

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