Компанию "Абсолют", учредителем которой является Егор Сусликов, признали недобросовестным поставщиком

ООО "ПКФ "Абсолют", в состав учредителей которого входят сын и сноха владельца ИД "Триэс" Сергея Сусликова, региональное УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков. В ведомстве посчитали, что компания уклонилась от заключения госконтракта на издание книги-альбома к 300-летию Омска.

Арбитражный суд завершил рассмотрение дела, одной из сторон по которому выступала производственно-коммерческая фирма "Абсолют". Учредители компании - Егор Сусликов - владелец рекламного агентства "Компаньон", его жена Арина, а также Ольга Рудейская. "Абсолют" просил признать недействительным решение регионального УФАС, согласно которому фирма, её директор и учредители были включены в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Причина - уклонение от заключения контракта на создание и издание книги-альбома, посвящённого 300-летию Омска.

Аукцион по изданию книги проводился летом прошлого года. Цена контракта составляла 1,2 млн руб. На участие поступило четыре заявки. Победу с предложенной суммой в 959 450 руб. одержала компания Егора Сусликова. Но в итоге заказ так и не исполнила, им занялась другая типография.

Заказчиком - департаментом культуры Омска - в адрес ООО "ПКФ "Абсолют" 1 июля 2016 года направлен проект контракта для его подписания, но до 6 июля он не был подписан, не представлено и его обеспечение. Департамент передал в УФАС сведения о включении "Абсолюта" в реестр недобросовестных поставщиков, что антимонопольным ведомством и было сделано.

Но подобным действием не был доволен несостоявшийся исполнитель контракта. Он обратился в арбитраж, попросив отменить это решение. Причина, по мнению представителя, была уважительной - техническая неисправность компьютерной системы.

Но суд не нашёл это объяснение уважительным, ведь, по мнению служителей Фемиды, победитель аукциона не доказал того, что совершал какие-либо действия, направленные на подписание контракта. Более того, фирма не предоставила обеспечение контракта ни банковской гарантией, ни внесением средств на расчётный счёт заказчика.

В требованиях ООО "ПКФ "Абсолют" отказано. Но решение суда в законную силу не вступило. Тем не менее данные о компании в реестре уже содержатся.