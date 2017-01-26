Мэрия пообещала заплатить 6 млн рублей тем, кто вывезет снег с омских улиц

Омская мэрия разместила заявки на сумму 6 млн рублей для проведения торгов, связанных с привлечением оборудования частников. Это оказалось необходимо, чтобы своевременно выполнять уборку и вывоз снега с улично-дорожной сети в рамках противопаводковых мероприятий.

- Ориентировочный срок привлечения указанной техники - вторая половина февраля, - рассказал начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Также он подчеркнул, что в соответствии с нормативами, которые предъявляются при выполнении зимней уборки дорог, Омску необходимо около 600 единиц дорожной и специальной техники. В настоящее время в распоряжении БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" имеется 318 единиц такой техники, что составляет всего 55 % от необходимого количества. Кроме того, её износ - от 60 до 80 %.

В настоящее время техника используется в две смены. Привлечение стороннего оборудования для уборки и вывоза снега в преддверии паводка проводится ежедневно.