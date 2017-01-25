Омский Минпром выдавал маршрутные карты без конкурса
Экономика  •  25 января 2017, 15:25, последнее обновление 25 января 2017, 15:39  •  печать

Омский Минпром выдавал маршрутные карты без конкурса

Автор: Василий Епанчинцев

Прокуратура через суд требует обязать министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий проводить конкурсы для перевозчиков.

Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области выдавало перевозчикам маршрутные карты и свидетельства без конкурса, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В период с 15 июля по 6 декабря 2016 года Минпром выдал шести перевозчикам (не имевшим действующих договоров организации перевозок на день официального опубликования Федерального закона № 220-ФЗ (14.07.2015)) свидетельства на осуществление регулярных перевозок по 14 маршрутам и более 100 карт маршрутов, что привело к грубому ограничению конкуренции.

Вынесенное представление прокуратуры губернатор Виктор Назаров лишь принял к сведению. Минпром не стал исправлять выявленные нарушения, поэтому прокуроры обратились в суд с требованием провести конкурсный отбор перевозчиков. Заявление находится в арбитражном суде на рассмотрении.

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r Теги  •  #министерство промышленности #перевозчик #прокуратура

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