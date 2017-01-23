Бывший омский депутат отсудил миллион рублей у мэрии города

Арбитражный суд Омской области удовлетворил исковое заявление ООО "Базис-П", учредителем которого является экс-депутат Законодательного собрания Омской области Алексей Провозин, к департаменту имущественных отношений Омска. Компания просила взыскать более миллиона рублей с городских чиновников. В январе прошлого года помещение по ул. Красных зорь, 33, принадлежащее "Базису-П", затопило горячей водой. Выяснилось, авария произошла из-за порыва трубы системы отопления у соседей сверху. Эти помещения находятся в муниципальной собственности. В компании посчитали, что собственник должен нести ответственность за причинение вреда, который был оценён в кругленькую сумму - 1,1 млн руб.

Представители мэрии в суде категорически возражали против иска, говоря о том, что заявленный размер ущерба не может являться надлежащим доказательством, ведь содержит противоречивые сведения. Это обстоятельство не позволяет точно установить характер и объём повреждений. Арбитражу пришлось назначать оценочную и строительно-техническую экспертизу. Она-то и определила действительный размер причиненного вреда имуществу. Он составил 949 тыс. руб. В итоге городской бюджет помимо этой суммы должен выплатить компании Алексея Провозина ещё расходы на проведение экспертизы - 30 тыс. руб., а также госпошлину. Это почти 22 тыс. руб. Но решение суда в законную силу не вступило и, скорее всего, будет обжаловано мэрией Омска.