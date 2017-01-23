Бывший омский депутат отсудил миллион рублей у мэрии города
Экономика  •  23 января 2017, 12:40, последнее обновление 23 января 2017, 12:51  •  печать

Бывший омский депутат отсудил миллион рублей у мэрии города

Автор: Виктория Стрельникова

Компания "Базис-П", учредителем которой является бывший депутат регионального парламента Алексей Провозин, взыскала почти миллион рублей с администрации Омска за затопленное горячей водой помещение.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил исковое заявление ООО "Базис-П", учредителем которого является экс-депутат Законодательного собрания Омской области Алексей Провозин, к департаменту имущественных отношений Омска. Компания просила взыскать более миллиона рублей с городских чиновников. В январе прошлого года помещение по ул. Красных зорь, 33, принадлежащее "Базису-П", затопило горячей водой. Выяснилось, авария произошла из-за порыва трубы системы отопления у соседей сверху. Эти помещения находятся в муниципальной собственности. В компании посчитали, что собственник должен нести ответственность за причинение вреда, который был оценён в кругленькую сумму - 1,1 млн руб.

Представители мэрии в суде категорически возражали против иска, говоря о том, что заявленный размер ущерба не может являться надлежащим доказательством, ведь содержит противоречивые сведения. Это обстоятельство не позволяет точно установить характер и объём повреждений. Арбитражу пришлось назначать оценочную и строительно-техническую экспертизу. Она-то и определила действительный размер причиненного вреда имуществу. Он составил 949 тыс. руб. В итоге городской бюджет помимо этой суммы должен выплатить компании Алексея Провозина ещё расходы на проведение экспертизы - 30 тыс. руб., а также госпошлину. Это почти 22 тыс. руб. Но решение суда в законную силу не вступило и, скорее всего, будет обжаловано мэрией Омска.

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r Теги  •  #Алексей Провозин #мэрия #потоп #ущерб

Комментарии

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Liza Pitt  •  23 января 2017, 13:35

Однако у бывшего депутата немалый аппетит. Решил нажиться за счет государства.

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Злата Маркова  •  23 января 2017, 13:08

Похоже, бывший депутат и мэрия еще очень долго будут судиться, а суд может принять как одну, так и другую сторону конфликта.

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