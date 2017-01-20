В Омске закрыли торговую точку, нелегально торгующую ветеринарными препаратами

Организация ООО "Ключ и К" заплатит штраф в размере 40 тыс. рублей.

В декабре минувшего года в Россельхознадзор обратился омич с заявлением о незаконной торговле ветеринарными лекарствами в одной из омских клиник. По согласованию с прокуратурой Омской области Управление Россельхознадзора провело проверку, соблюдаются ли требования при реализации препаратов в обществе с ограниченной ответственностью "Ключ и К".

В результате проверки подтвердилось, что лекарства в клинике продают без лицензии. Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о привлечении компании к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14. КоАП РФ.

12 января арбитражный суд Омской области принял решение наложить административный штраф в размере 40 тыс. руб. на ООО "Ключ и К". Организации выдано предписание о прекращении сбыта препаратов.