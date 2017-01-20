Пенсии омичей повысятся дважды в 2017 году
Экономика  •  20 января 2017, 16:09  •  печать

Пенсии омичей повысятся дважды в 2017 году

Автор: Екатерина Криль

Индексация выплат произойдёт зимой и весной.

Повышение пенсий произойдёт 1 февраля и 1 апреля. В итоге среднегодовой размер страховой выплаты по старости составит 12 251 рубль. Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции управляющий омским отделением Пенсионного фонда Сергей Тодоров, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работающим, так и неработающим омичам на 2,6 % и в текущем году достигнут 8828 рублей.

Кроме того, Тодоров рассказал о том, что теперь для выхода на пенсию придётся отработать 20 лет вместо восьми. К 2026 году такой стаж необходим женщинам, к 2036 году - мужчинам.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

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r Теги  •  #Пенсионный фонд #пенсия #Сергей Тодоров

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