Пенсии омичей повысятся дважды в 2017 году

Повышение пенсий произойдёт 1 февраля и 1 апреля. В итоге среднегодовой размер страховой выплаты по старости составит 12 251 рубль. Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции управляющий омским отделением Пенсионного фонда Сергей Тодоров, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работающим, так и неработающим омичам на 2,6 % и в текущем году достигнут 8828 рублей.

Кроме того, Тодоров рассказал о том, что теперь для выхода на пенсию придётся отработать 20 лет вместо восьми. К 2026 году такой стаж необходим женщинам, к 2036 году - мужчинам.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".