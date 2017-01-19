За первый месяц сельский кинотеатр в Омской области заработал 200 тыс. рублей

С декабря прошлого года в Русской Поляне действует возрождённый кинотеатр на 150 мест, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Только за первый месяц работы кинозала премьерные фильмы и мультфильмы посмотрели более 2 тыс. посетителей, а кассовый сбор превысил 200 тыс. рублей. Ежедневно в Русско-Полянском кинотеатре показывают по четыре-пять фильмов.

В 2016 году в Омской области было открыто восемь модернизированных кинотеатров. До 1 июля в регионе откроется ещё 11 новых кинозалов в сельских районах.