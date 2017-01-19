Омская область "заработала" на продаже облигаций почти 5 млрд руб.

Министерство финансов Омской области подготовило отчёт об итогах эмиссии государственных облигаций в 2016 году. Согласно документу, количество размещённых облигаций составило пять миллионов штук. Продать удалось более 98 % ценных бумаг по ставке 9,3 % годовых. В ходе первого размещения их номинал составил одну тысячу рублей. Второе размещение прошло уже с дисконтом по цене одной облигации за 985 руб. 5 коп.
В итоге, бюджет на продаже ценных бумаг заработал 4,9 млрд руб. Их погашение состоится в три этапа. Первая выплата в размере 30 % должна пройти в 2020 году. Последующие две в 2021 году.
В этом году регион также планирует очередной выпуск облигаций на сумму 5 млрд руб.
- Этот инструмент хорошо зарекомендовал себя, - поясняет министр финансов Омской области Вадим Чеченко. - Ставки по облигациям ниже, чем по коммерческим кредитам и наши облигации пользуются спросом на рынке. Любой гражданин через управляющую компанию может приобрести их.
Вместе с тем власти Прииртышья не планируют выпускать ценные бумаги для приобретения их населением, как это делается рядом других регионов. Например, Томской областью.
- К данному механизму мы пока присматриваемся. Он имеет как свои плюсы, так и свои минусы, - подчеркнул министр.
Интересно, если почти пять миллиардов составил только заработок, то на какую сумму выпущен этот выгодный финансовый инструмент областными властями