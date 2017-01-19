Омская область "заработала" на продаже облигаций почти 5 млрд руб.

В ближайшее время региональное министерство финансов планирует отчитаться об итогах эмиссии государственных облигаций за прошлый год. На продаже ценных бумаг область заработала 4,9 млрд руб.

Министерство финансов Омской области подготовило отчёт об итогах эмиссии государственных облигаций в 2016 году. Согласно документу, количество размещённых облигаций составило пять миллионов штук. Продать удалось более 98 % ценных бумаг по ставке 9,3 % годовых. В ходе первого размещения их номинал составил одну тысячу рублей. Второе размещение прошло уже с дисконтом по цене одной облигации за 985 руб. 5 коп.

В итоге, бюджет на продаже ценных бумаг заработал 4,9 млрд руб. Их погашение состоится в три этапа. Первая выплата в размере 30 % должна пройти в 2020 году. Последующие две в 2021 году.

В этом году регион также планирует очередной выпуск облигаций на сумму 5 млрд руб.

- Этот инструмент хорошо зарекомендовал себя, - поясняет министр финансов Омской области Вадим Чеченко. - Ставки по облигациям ниже, чем по коммерческим кредитам и наши облигации пользуются спросом на рынке. Любой гражданин через управляющую компанию может приобрести их.

Вместе с тем власти Прииртышья не планируют выпускать ценные бумаги для приобретения их населением, как это делается рядом других регионов. Например, Томской областью.

- К данному механизму мы пока присматриваемся. Он имеет как свои плюсы, так и свои минусы, - подчеркнул министр.