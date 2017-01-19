Министр финансов Омской области не знает, сколько потерял бюджет после перехода "Газпромнефти" на процессинг

В прошлом году "Газпромнефть-ОНПЗ" заняло вторую строчку в рейтинге крупнейших налогоплательщиков области. Вместе с тем роста налоговых поступлений в этом году от предприятия в министерстве финансов не ожидают. Вадиму Чеченко сложно сказать, сколько потерял бюджет от введения организацией процессинговой схемы.

В конце прошлого года депутаты Законодательного собрания Омской области обратились к главе "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой отменить на предприятии так называемую процессинговую схему, согласно которой переработка нефти на заводе осуществляется по договору с её владельцем или выбрать иной способ увеличить отчисления в региональный бюджет. Народные избранники заявляли, что сумма налога на прибыль организаций, поступающая в бюджет от нефтеперерабатывающих предприятий, не применяющих процессинг, в среднем более чем в четыре раза превышает сумму налога на прибыль предприятий, которые работают по такой схеме.

Однако, как считает министр финансов Омской области Вадим Чеченко, подобные потери от процессинга рассчитать просто невозможно, не зная финансовых показателей компании.

- Процессинг - механизм, который вправе использовать предприятия. Если они работают эффективно, отменять его нет необходимости. Сколько потерял бюджет от перехода "Газпромнефти" на процессинг? Просчитать это просто невозможно. Даже федеральная налоговая на этот вопрос не ответит. Подобной информацией располагает только само предприятие, - заявил Вадим Чеченко.

Министр финансов посоветовал очень осторожно относиться к цифрам, которые озвучиваются в прессе.

- Говорилось даже о десятках миллиардов. Можно лишь прикинуть, взяв общедоступную информацию. Если, к примеру, взять объём налога на прибыль, уплаченного предприятием, это на уровне 60 млрд, то никак вышеназванная цифра не получится. Это гораздо меньше.

По предварительным прогнозным данным министерства, налоговые поступления от "Газпромнефти" в этом году не увеличатся. Но не ожидается и их сокращения. Вместе с тем в 2016 году АО "Газпромнефть-ОНПЗ" заняло вторую строчку в топе компаний - крупнейших налогоплательщиков в бюджет. Год назад общество находилось на третьем месте. Пальму первенства в рейтинге взяло АО "САН Инбев", третью позицию - ООО "Омсквинпром".