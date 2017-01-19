Федерация не оставит Омск без денег после празднования 300-летия
Экономика  •  19 января 2017, 12:20, последнее обновление 19 января 2017, 14:45  •  печать

Федерация не оставит Омск без денег после празднования 300-летия

Автор: Виктория Стрельникова

Областному бюджету Федерация уже готовится перечислить 10 млрд руб., ровно столько же средств из федеральной казны поступало и в прошлом году.

В ходе сегодняшней пресс-конференции министр финансов Омской области Вадим Чеченко уверил, что после празднования юбилея города Федерация резко не сократит бюджетные вливания в регион, как того опасались омичи. Однако, чтобы получить деньги от Федерации, местным властям нужно засучить рукава и хорошо поработать над привлечением федеральных средств в регион.

- Безусловно, 300-летие давало нам дополнительные аргументы для того, чтобы получить дополнительные средства, - поясняет Вадим Чеченко. - Но отсутствие праздника в этом году вовсе не говорит о том, что денег в таком объёме, в котором хотелось бы, из федеральной казны мы не получим. Это во многом будет зависеть от активности наших органов власти по привлечению средств. По 2017 году у нас показатели сопоставимы с бюджетом 2016 года. 10 млрд межбюджетной помощи "на старте" в бюджете 2017-го. Ровно столько же мы получили и в прошлом году.

Кроме того, по словам министра, в региональном бюджете пока не отражена федеральная помощь в размере 2 млрд руб. и ещё ряд дотаций по министерствам.

Отметим, бюджет 2016 года в областном минфине назвали "бюджетом стабилизации". На 1 января 2017 года долговая нагрузка составила 80 % (85,3 % на 1 января 2016-го). Правда, увеличился размер госдолга до 44,3 млрд руб. по состоянию на 1 января 2017 года). Доходная часть бюджета составила 70,5 млрд руб., расходная - 75,5 млрд руб. 

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r Теги  •  #300-летие Омска #бюджет #Вадим Чеченко #госдолг

Комментарии

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Леонид Портнов  •  19 января 2017, 15:30

Надо не только работать над тем, чтобы деньги дали, но и над тем, как рационально их потратить. Ведь сумма не очень большая.

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