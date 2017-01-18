Узбекистан через Омск хочет перегонять беспошлинную нефть
Экономика  •  18 января 2017, 12:10, последнее обновление 18 января 2017, 12:11  •  печать

Узбекистан через Омск хочет перегонять беспошлинную нефть

Автор: Виктория Стрельникова

Власти бывшей союзной республики просят правительство России организовать беспошлинные поставки нефти по нефтепроводу Омск - Павлодар - Шымкент - Зафарабад. Однако российские власти поясняют своим коллегам, что технически сделать это невозможно.

Узбекистан попросил правительство России организовать беспошлинные поставки российской нефти по нефтепроводу Омск - Павлодар - Шымкент - Зафарабад. Об этом сообщает "Интерфакс".

- В ноябре 2016 года правительство Узбекистана направило обращение в правительство России по вопросу организации поставок российской нефти по нефтепроводу без взимания экспортных таможенных пошлин, при этом конкретных объёмов поставки нефти в обращении узбекской стороны не содержалось, - пояснили представителю агентства в Минэнерго.

По словам собеседника, отмена пошлины на нефть в Узбекистан в силу обязательств России приведёт к необходимости её отмены при поставках в государства, являющиеся членами Всемирной торговой организации. И это фактически исключает такую возможность.

Более того, в Минэнерго уверяют, что прямые поставки беспошлинной российской нефти в Узбекистан через Омск невозможны по техническим причинам.

Напомним, проектирование нефтепровода Омск - Павлодар началось в 1971 году. Он стал первым этапом строительства магистрали Омск - Павлодар - Шымкент - Чарджоу. Перекачка нефти по нефтепроводу начата в 1978 году.

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r Теги  •  #Минэнерго РФ #нефть #Павлодар

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