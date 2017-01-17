Перевозчик доказал неправоту мэрии Омска, пытавшейся забрать у него маршрут

Жалобу в территориальное управление Федеральной антимонопольной службы подал индивидуальный предприниматель, осуществляющий пассажироперевозки по маршруту № 47 Н. Он заключил пятилетний договор с муниципалитетом до марта 2019 года и отработал по новым маршрутным картам меньше года, однако мэрия объявила новый аукцион на его маршрут. Накануне антимонопольщики признали, что действия чиновников незаконны.

Добавим, что в середине декабря частники уже пытались оспорить постановление мэрии в Арбитражном суде, но безрезультатно. Теперь спорные вопросы разбирают в УФАС.

Было издано постановление № 735, согласно которому была предусмотрена отмена некоторых маршрутов, о чём все уже знают. Этот вопрос мы тоже изучаем - насколько законно в рамках данного постановления были отменены эти 27 маршрутов, - цитирует телеканал "Продвижение" руководителя омского УФАС России Вадима Кабаненко.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".