Перевозчик доказал неправоту мэрии Омска, пытавшейся забрать у него маршрут
Экономика  •  17 января 2017, 16:24, последнее обновление 17 января 2017, 16:24  •  печать

Перевозчик доказал неправоту мэрии Омска, пытавшейся забрать у него маршрут

Автор: Екатерина Криль

Предприниматель отстоял маршрут, который департамент транспорта пытался вновь выставить на торги.

Жалобу в территориальное управление Федеральной антимонопольной службы подал индивидуальный предприниматель, осуществляющий пассажироперевозки по маршруту № 47 Н. Он заключил пятилетний договор с муниципалитетом до марта 2019 года и отработал по новым маршрутным картам меньше года, однако мэрия объявила новый аукцион на его маршрут. Накануне антимонопольщики признали, что действия чиновников незаконны.

Добавим, что в середине декабря частники уже пытались оспорить постановление мэрии в Арбитражном суде, но безрезультатно. Теперь спорные вопросы разбирают в УФАС.  

Было издано постановление № 735, согласно которому была предусмотрена отмена некоторых маршрутов, о чём все уже знают. Этот вопрос мы тоже изучаем - насколько законно в рамках данного постановления были отменены эти 27 маршрутов, - цитирует телеканал "Продвижение" руководителя омского УФАС России Вадима Кабаненко.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Мэрия Омска не спешит корректировать половину обещанных маршрутов

Прокуратура нашла возможность коррупции в отмене мэрией Омска 27 маршрутов

r Теги  •  #Вадим Кабаненко #общественный транспорт #отмена маршрута #УФАС

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