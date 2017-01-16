Бывший заместитель директора омской кадастровой палаты займётся инвестициями
Экономика  •  16 января 2017, 13:15, последнее обновление 16 января 2017, 16:17  •  печать

Бывший заместитель директора омской кадастровой палаты займётся инвестициями

Автор: Виктория Стрельникова

Агентство развития и инвестиций Омской области пополнилось новыми кадрами. Заместителем руководителя стал бывший замдиректора омской кадастровой палаты Иван Штейнборм. В агентстве он будет отвечать за взаимодействие с инвесторами.

О новом кадровом назначении в структуре АО "Агентство развития и инвестиций Омской области" сообщило региональное министерство экономики. С сегодняшнего дня к полномочиям заместителя генерального директора акционерного общества приступил Иван Штейнборм. Он займётся решением задач по формированию реестра инвестиционных проектов, разработке предложений по совершенствованию механизма взаимодействия АРИ с инвесторами и кредитными организациями. Кроме того, в круг обязанностей нового зама войдёт развитие Бизнес-МФЦ.

Ранее Иван Штейнборм работал заместителем директора - главным технологом филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Омской области.

Напомним, Агентство развития инвестиций было создано в прошлом году путём слияния Агентства по рекламно-выставочной деятельности и Корпорации развития Омской области. У директора агентства Вадима Савицкого до настоящего времени был один заместитель.

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r Теги  •  #Вадим Савицкий #инвестиции #Корпорация развития #министерство экономики

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