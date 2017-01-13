Топ-менеджера "МРСК Сибири" познакомили с омским губернатором

Исполняющий обязанности генерального директора ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов побывал на личном приёме у губернатора Виктора Назарова. Топ-менеджер рассказал главе области о будущих планах сетевой компании и обсудил с ним стратегию развития энергетического комплекса региона.

Сегодня Виктору Назарову был представлен исполняющий обязанности генерального директора ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов. Эту должность он занял в конце прошлого года после ухода предыдущего руководителя Константина Петухова.

Виталий Иванов и его заместитель директор "Омскэнерго" Сергей Моденов рассказали губернатору Виктору Назарову о планах развития сетевой компании в 2017 году, а также обсудили основные направления взаимодействия в интересах развития энергетического комплекса региона. Планируется, что итогом встречи должно стать подписание совместного соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и "МРСК Сибири". Проект документа уже согласован.

- Мы договорились, что помимо основной инвестиционной программы публичного общества до 2022 года в объёме более 5 млрд руб. мы готовы дополнительно привлечь инвестиционные средства в размере до 900 млн руб. До 1 мая согласуем объекты, куда мы вложим эти деньги, которые будут более необходимы для развития энергетики, - доложил губернатору Виталий Иванов.