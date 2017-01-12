Омских парикмахеров и ведущих свадеб отпустят на "налоговые каникулы"
Экономика  •  12 января 2017, 10:50, последнее обновление 12 января 2017, 11:32  •  печать

Омских парикмахеров и ведущих свадеб отпустят на "налоговые каникулы"

Автор: Виктория Стрельникова

Региональное министерство экономики готовит поправки в областное законодательство о "налоговых каникулах" для омского бизнеса. Планируется, что нулевую ставку по налогу получат ещё и визажисты, парикмахеры, ведущие свадеб, а также бизнесмены, занимающиеся прокатом инвентаря и ритуальными услугами.

Министерством экономики Омской области подготовлен проект поправок к областному закону, устанавливающему нулевую процентную ставку для ИП, применяющих упрощённую систему налогообложения и патент. Как пояснили в главном экономическом ведомстве региона, поправки имеют технический характер, поскольку обновился классификатор видов экономической деятельности, а также вводят новые виды бизнес-деятельности, которые могут не облагаться налогом.

Напомним, "налоговые каникулы" для омского бизнеса введены в Омской области в середине 2015 года. На них могут выйти индивидуальные предприниматели, подпадающие под определённую категорию налогоплательщиков. Во-первых, в качестве ИП они должны быть зарегистрированы после вступления в силу закона (после 16 июля 2015 г.). Во-вторых, применять упрощённую или патентную систему налогообложения и вести деятельность в производственной, социальной или научной сферах.

Законодательство уже дополнялось новыми видами деятельности, нынешние поправки уже вторые по счёту. Планируется, что нулевая ставка может быть введена для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и оказывающих обрядовые и ритуальные услуги, дизайнеров интерьера, прокатчиков инвентаря, парикмахеров и визажистов. С момента введения в действие этих налоговых преференций, которые будут действовать до 1 января 2018 года, на "каникулы" ушло почти 200 омских бизнесменов.

Предприниматели получили последнее предупреждение от омских чиновников

r Теги  •  #бизнес #министерство экономики #налоговые каникулы #парикмахер #патент
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