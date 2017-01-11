Предприниматели получили последнее предупреждение от омских чиновников
Экономика  •  11 января 2017, 18:32, последнее обновление 11 января 2017, 18:35  •  печать

Предприниматели получили последнее предупреждение от омских чиновников

Автор: Виктория Стрельникова

У владельцев киосков и павильонов у Левобережного рынка есть полтора месяца, чтобы добровольно убрать своё имущество. Торговые объекты здесь установлены незаконно.

Региональное министерство имущественных отношений провело рейд по вручению уведомлений предпринимателям - владельцам киосков, которые установлены незаконно на земле, принадлежащей области. Земельный участок с нелегальными торговыми объектами находится вблизи Левобережного рынка. Повторно были уведомлены 26 собственников киосков и павильонов.

Как пояснила заместитель начальника управления земельных отношений министерства Елена Гребенщикова, владельцам незаконно размещённых торговых точек установлен срок для самостоятельного освобождения участка от временных объектов - 21 февраля.

В противном случае с 28 февраля областные власти самостоятельно начнут "расчищать" землю. Уполномоченное учреждение - Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений, в ведении которого и находится земля, в принудительном порядке перенесёт незаконные объекты на специально отведённую для этих целей площадку в Любинском районе.

14 омских предпринимателей торговали запрещённым "Боярышником"

r Теги  •  #земля #имущество #киоск #торговля
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Комментарии

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Liza Pitt  •  11 января 2017, 19:06

Правильно. Давно нужно было навести порядок с этими киосками. Что за произвол?

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