Предприниматели получили последнее предупреждение от омских чиновников

У владельцев киосков и павильонов у Левобережного рынка есть полтора месяца, чтобы добровольно убрать своё имущество. Торговые объекты здесь установлены незаконно.

Региональное министерство имущественных отношений провело рейд по вручению уведомлений предпринимателям - владельцам киосков, которые установлены незаконно на земле, принадлежащей области. Земельный участок с нелегальными торговыми объектами находится вблизи Левобережного рынка. Повторно были уведомлены 26 собственников киосков и павильонов.

Как пояснила заместитель начальника управления земельных отношений министерства Елена Гребенщикова, владельцам незаконно размещённых торговых точек установлен срок для самостоятельного освобождения участка от временных объектов - 21 февраля.

В противном случае с 28 февраля областные власти самостоятельно начнут "расчищать" землю. Уполномоченное учреждение - Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений, в ведении которого и находится земля, в принудительном порядке перенесёт незаконные объекты на специально отведённую для этих целей площадку в Любинском районе.