В 2017 году омский завод Баранова проведёт испытания двигателя для самолётов ИЛ
Экономика  •  11 января 2017, 17:55  •  печать

В 2017 году омский завод Баранова проведёт испытания двигателя для самолётов ИЛ

Автор: Артем Кримин

Новый турбовинтовой двигатель для самолётов, который разработало ОМО имени Баранова, пройдёт окончательные испытания в 2017 году. 

Разработанный омским предприятием двигатель ТВ7-117СТ является более эффективной модификацией ТВ7-117СМ, который устанавливают на региональные пассажирские самолёты Ил-114. Также его можно использовать в составе силовой установки новейшего лёгкого военно-транспортного самолёта ИЛ-112В.

- Двигатель отличается мощностью - 3000 лошадиных сил. Это повышает грузоподъёмность крылатых машин, - сообщили в пресс-службе правительства Омской области. - Другими ключевыми достоинствами двигателя являются низкий расход топлива и экологическая чистота. В конструкцию заложены передовые технологии, новейшие системы контроля и диагностики.

Коллектив предприятия надеется, что в 2017 году двигатель пройдёт окончательную сборку и испытания.

r Теги  •  #двигатель #завод Баранова #самолет
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