В 2017 году омский завод Баранова проведёт испытания двигателя для самолётов ИЛ

Разработанный омским предприятием двигатель ТВ7-117СТ является более эффективной модификацией ТВ7-117СМ, который устанавливают на региональные пассажирские самолёты Ил-114. Также его можно использовать в составе силовой установки новейшего лёгкого военно-транспортного самолёта ИЛ-112В.
- Двигатель отличается мощностью - 3000 лошадиных сил. Это повышает грузоподъёмность крылатых машин, - сообщили в пресс-службе правительства Омской области. - Другими ключевыми достоинствами двигателя являются низкий расход топлива и экологическая чистота. В конструкцию заложены передовые технологии, новейшие системы контроля и диагностики.
Коллектив предприятия надеется, что в 2017 году двигатель пройдёт окончательную сборку и испытания.
КомментарииДобавить свой