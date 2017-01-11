В 2017 году омский завод Баранова проведёт испытания двигателя для самолётов ИЛ

Новый турбовинтовой двигатель для самолётов, который разработало ОМО имени Баранова, пройдёт окончательные испытания в 2017 году.

Разработанный омским предприятием двигатель ТВ7-117СТ является более эффективной модификацией ТВ7-117СМ, который устанавливают на региональные пассажирские самолёты Ил-114. Также его можно использовать в составе силовой установки новейшего лёгкого военно-транспортного самолёта ИЛ-112В.

- Двигатель отличается мощностью - 3000 лошадиных сил. Это повышает грузоподъёмность крылатых машин, - сообщили в пресс-службе правительства Омской области. - Другими ключевыми достоинствами двигателя являются низкий расход топлива и экологическая чистота. В конструкцию заложены передовые технологии, новейшие системы контроля и диагностики.

Коллектив предприятия надеется, что в 2017 году двигатель пройдёт окончательную сборку и испытания.