Омский ритейлер Дмитрий Шадрин для нового магазина купил заводской корпус у НПО "Мир"

Научно-производственное объединение "Мир", славящееся своими православными традициями, продало один из своих заводских корпусов, расположенных в Амурском посёлке, ритейлеру Дмитрию Шадрину. Здесь может открыться новый магазин-мегадискаунтер "Победа".

В декабре прошлого года состоялась сделка по продаже владельцу магазинов "Победа" Дмитрию Шадрину старого заводского корпуса, принадлежащего НПО "Мир". Об этом сообщают "Коммерческие вести". Корпус расположен через забор от Амурского рынка. В купленном здании планируется разместить новый магазин-мегадискаунтер "Победа".

Сейчас в Омске массово закрываются сети "Наш магазин", на смену которым и должна прийти "Победа". Комментария от Дмитрия Шадрина получить не удалось, поскольку он сейчас находится за границей.