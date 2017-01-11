Омский ритейлер Дмитрий Шадрин для нового магазина купил заводской корпус у НПО "Мир"
Экономика  •  11 января 2017, 17:45, последнее обновление 11 января 2017, 17:45  •  печать

Омский ритейлер Дмитрий Шадрин для нового магазина купил заводской корпус у НПО "Мир"

Автор: Виктория Стрельникова

Научно-производственное объединение "Мир", славящееся своими православными традициями, продало один из своих заводских корпусов, расположенных в Амурском посёлке, ритейлеру Дмитрию Шадрину. Здесь может открыться новый магазин-мегадискаунтер "Победа".

В декабре прошлого года состоялась сделка по продаже владельцу магазинов "Победа" Дмитрию Шадрину старого заводского корпуса, принадлежащего НПО "Мир". Об этом сообщают "Коммерческие вести". Корпус расположен через забор от Амурского рынка. В купленном здании планируется разместить новый магазин-мегадискаунтер "Победа".

Сейчас в Омске массово закрываются сети "Наш магазин", на смену которым и должна прийти "Победа". Комментария от Дмитрия Шадрина получить не удалось, поскольку он сейчас находится за границей.

Торговые места "Нашего магазина" займёт "Победа"

r Теги  •  #Амур #Дмитрий Шадрин #НПО Мир #ритейл
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