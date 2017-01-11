Forbes понравилась омская водка
Экономика  •  11 января 2017, 08:28, последнее обновление 11 января 2017, 08:31  •  печать

Forbes понравилась омская водка

Автор: Василий Епанчинцев

"Сиббиттер" от Алкогольной сибирской группы вошёл в рейтинг лучших брендов.

Журнал Forbes включил бренд "Сиббиттер" от Алкогольной сибирской группы в рейтинг лучших брендов. Омские горькие настойки оказались на пятом месте из тридцати возможных. Запуск бренда в сентябре 2015 года принёс компании выручку в 900 млн рублей.

Категория региональных специалитетов в России практически не развита, а те напитки, которые есть в магазинах, не выделяются на полке, - заявил бренд-менеджер "Сиббиттер" Дмитрий Стрелец.

Дизайн этикетки для Алкогольной сибирской группы разрабатывало агентство Runway Branding. Сейчас на долю берда "Сиббиттер" приходится около 5 % от всей выручки производителя.

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r Теги  •  #Forbes #Алкогольная сибирская группа
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