Forbes понравилась омская водка

Журнал Forbes включил бренд "Сиббиттер" от Алкогольной сибирской группы в рейтинг лучших брендов. Омские горькие настойки оказались на пятом месте из тридцати возможных. Запуск бренда в сентябре 2015 года принёс компании выручку в 900 млн рублей.

Категория региональных специалитетов в России практически не развита, а те напитки, которые есть в магазинах, не выделяются на полке, - заявил бренд-менеджер "Сиббиттер" Дмитрий Стрелец.

Дизайн этикетки для Алкогольной сибирской группы разрабатывало агентство Runway Branding. Сейчас на долю берда "Сиббиттер" приходится около 5 % от всей выручки производителя.