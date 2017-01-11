Из Омска вновь могут полететь самолёты в Салехард

Следующим летом в расписание Омского аэропорта могут вернуться авиарейсы в столицу Ямало-Ненецкого автономного округа.

Рейсы планирует запустить авиакомпания "ЮВТ Аэро" (Татарстан). Перевозчик уже в этом сезоне расширяет географию региональных полётов. Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, самолёты между Омском и Салехардом запустят летом.

Отметим, что сезонное авиасообщение между двумя городами прекратилось с приходом осени. С мая до конца октября прошлого года рейсы в Салехард выполняла авиакомпания "Ямал". Ранее по этому направлению также летали самолёты "ИрАэро".