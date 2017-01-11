Из Омска вновь могут полететь самолёты в Салехард

Рейсы планирует запустить авиакомпания "ЮВТ Аэро" (Татарстан). Перевозчик уже в этом сезоне расширяет географию региональных полётов. Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, самолёты между Омском и Салехардом запустят летом.
Отметим, что сезонное авиасообщение между двумя городами прекратилось с приходом осени. С мая до конца октября прошлого года рейсы в Салехард выполняла авиакомпания "Ямал". Ранее по этому направлению также летали самолёты "ИрАэро".
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