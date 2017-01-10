Строители Борис Кардаев и Олег Золотов на двоих возвели почти 30 % жилья в Омске

В прошлом году в Омской области введено в эксплуатацию более 750 тыс. квадратных метров жилья. По сравнению с 2015-м омские строители почти на 5 % снизили темпы застройки. Однако по-прежнему стабильно в лидерах рынка остаются две омские компании.

Подведены предварительные итоги жилищного строительства за прошлый год. По результатам проведённого министерством строительства и ЖКК Омской области мониторинга выяснилось, что в регионе введено в эксплуатацию более 751 тыс. кв. м жилья. В Омске - более 618 тыс. кв. м, в сельских районах - порядка 133 тыс. кв. м. По сравнению с 2015 годом темпы ввода упали почти на 5 %. Однако традиционно весомый вклад в строительство жилья вносят несколько омских компаний, которые построили в ушедшем году почти 30 % жилых домов.

В 2016-м, как и год назад, лидером по вводу жилья стало ЗАО "СФ Трест № 4" Бориса Кардаева. На его долю пришлось 108,282 тыс. "квадратов". Ненамного от Кардаева отстал другой известный омский строитель Олег Золотов. ООО СМТ "Стройбетон" возвёл 98,674 тыс. кв. м жилья. Замыкает тройку лидеров со скромной цифрой в 40,1 тыс. "квадратов" ЗАО "СФ Трест-5" Бориса Медведева.