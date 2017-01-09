Омская область наращивает производство яиц и мяса птицы

Как сообщает региональное министерство сельского хозяйства, новый год для птицеводческой отрасли региона должен стать годом развития. Сейчас на территории области функционируют 11 крупнейших птицефабрик, на которых постоянно проводится модернизация. Дальнейшее развитие отрасли планируется за счёт проведения работ по реконструкции, модернизации, строительству птицеводческих помещений на Морозовской и Любинской птицефабриках, ООО "Осокино".

По данным областного минсельхозпрода, на 1 января 2017 года поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях региона составило 6,5 млн голов. Это почти на 10 % больше, чем в прошлом году. В Прииртышье произведено более 670 млн штук яиц. Вместе с тем, в отличие от птицеводов, производители свинины, говядины и молока, несут потери. На начало декабря в сельскохозяйственных организациях на 10 % снизилось поголовье свиней и почти на 6 % КРС.