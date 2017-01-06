Омскую компанию оштрафовали из-за заражённых коровьих сердец

В говяжьих сердцах производства ООО "Мясная гора" были найдены опасные микроорганизмы. Как сообщили в пресс-службе омского управления Россельхознадзора, в результате лабораторных испытаний было установлено, что уровень содержания палочковых бактерий, которые вызывают у людей заболевание листериозом, превышает допустимые нормы. Компанию обязали заплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Руководство организации не согласилось с результатами проверки и обратилось в суд, требуя признать их незаконными. Арбитражный суд, выслушав доводы сторон, отказал истцу в удовлетворении заявленных требований.