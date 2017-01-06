Омскую компанию оштрафовали из-за заражённых коровьих сердец
Экономика  •   6 января 2017, 09:00, последнее обновление 6 января 2017, 09:00  •  печать

Омскую компанию оштрафовали из-за заражённых коровьих сердец

Автор: Артем Кримин

Специалисты Россельхознадзора обнаружили палочковые бактерии в продукции омского производителя. 

В говяжьих сердцах производства ООО "Мясная гора" были найдены опасные микроорганизмы. Как сообщили в пресс-службе омского управления Россельхознадзора, в результате лабораторных испытаний было установлено, что уровень содержания палочковых бактерий, которые вызывают у людей заболевание листериозом, превышает допустимые нормы. Компанию обязали заплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Руководство организации не согласилось с результатами проверки и обратилось в суд, требуя признать их незаконными. Арбитражный суд, выслушав доводы сторон, отказал истцу в удовлетворении заявленных требований. 

r Теги  •  #Арбитражный суд #бактерия #мясо #Россельхознадзор
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