Губернатор Виктор Назаров снизил выкупную стоимость земли для омского бизнеса

Предприятия малого и среднего бизнеса получили возможность на льготных условиях выкупать землю под объектами недвижимости, находящимися в их собственности.

К новому году губернатор Виктор Назаров сделал подарок малому и среднему бизнесу. Им подписано постановление правительства, предусматривающее снижение на 10% выкупной стоимости земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности этой категории бизнесменов.

Соответствующие изменения в областное законодательство разработаны по предложениям бизнес-сообщества, поступившим в адрес главы региона на встрече с предпринимателями региона. Как пояснил министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников, при продаже земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства – собственникам объектов недвижимости, расположенных на приобретаемых участках, цена земельных участков будет определяться в размере 30% кадастровой стоимости. Это на 10% меньше действующей ставки.