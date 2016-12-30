Губернатор Виктор Назаров снизил выкупную стоимость земли для омского бизнеса
Экономика  •  30 декабря 2016, 15:23, последнее обновление 30 декабря 2016, 15:23  •  печать

Губернатор Виктор Назаров снизил выкупную стоимость земли для омского бизнеса

Автор: Виктория Стрельникова

Предприятия малого и среднего бизнеса получили возможность на льготных условиях выкупать землю под объектами недвижимости, находящимися в их собственности.

К новому году губернатор Виктор Назаров сделал подарок малому и среднему бизнесу. Им подписано постановление правительства, предусматривающее снижение на 10% выкупной стоимости земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности этой категории бизнесменов.

Соответствующие изменения в областное законодательство разработаны по предложениям бизнес-сообщества, поступившим в адрес главы региона на встрече с предпринимателями региона. Как пояснил министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников, при продаже земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства – собственникам объектов недвижимости, расположенных на приобретаемых участках, цена земельных участков будет определяться в размере 30% кадастровой стоимости. Это на 10% меньше действующей ставки. 

Омский губернатор предложил ввести режим ЧС из-за плохой уборки дорог

Омский губернатор подарил на Новый год сироте салатовый велосипед

r Теги  •  #Виктор Назаров #земля #средний и малый бизнес
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
СК: "Говорить о том, что мы раскрыли убийство Берга, преждевременно"  •  сегодня, 16:01
Накануне Года Петуха в Большереченском зоопарке открыли выставку экзотических птиц  •  сегодня, 15:14
Полицейские не дали кречетам и балобану покинуть Омск  •  сегодня, 14:47
Омские сотрудники ГИБДД сдали 100 литров крови за минувший год  •  сегодня, 14:34
Верховный суд вернул омским чиновникам пенсионные доплаты  •  сегодня, 14:20  •   2
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь