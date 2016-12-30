Омской "наружке" нашли арендаторов

Стали известны итоги аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Омске. Городские власти на торги выставили более ста лотов. В итоге, основную часть "наружки" забрали четыре компании.

Городской департамент имущественных отношений подвел итоги аукциона по аренде рекламных конструкций. Всего на торги выставлялось более ста лотов. Их география оказалась весьма обширна – от центра Омска до его окраин. Однако основная масса лотов ушла по первоначальной цене, заявленной городской администрацией.

Больше всего лотов выиграл крупнейший омский игрок рынка наружной рекламы - "Компании СТА". За аренду она заплатит более двух миллионов рублей. Часть рекламных конструкций получила относительно новвя компания на рынке "наружки" – ООО "РА Медиа-холдинг "Слово". Его руководителем является омский журналист, экс-глава главного управления информационной политики Омской области Андрей Ткачук.

Традиционно часть лотов выиграл ИП Егор Сусликов, владелец компании "Компаньон-РА". В общей сложности более миллиона рублей на двоих за аренду заплатят федеральные игроки – ООО "АПР-Сити/ТВД" и ООО "Сибирь Аутдор".

Напомним, в настоящее время идёт суд по оспариванию итогов предыдущего аукциона. Инициатором тяжбы стал Егор Сусликов, оставшийся недовольным итогом торгов.