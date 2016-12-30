"Омскэлектро" погасило 512,4 млн рублей кредиторской задолженности

На встрече с мэром Омска Вячеславом Двораковским и директором департамента финансов и контроля Инной Парыгиной генеральный директор ОАО "Омскэлектро" Манвел Мажонц доложил о финансовой ситуации на предприятии, сообщает пресс-служба администрации города.

28 декабря 2016 года между АО "Омскэлектро" и ПАО "МРСК Сибири" подписан договор купли-продажи доли имущества в размере 32/100 в праве собственности на указанные кабельные линии и соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований. Таким образом, стороны обеспечили исполнение графика платежей на 2016 год в полном объеме и в установленные сроки. Общая кредиторская задолженность АО "Омскэлектро" снижена на 512,4 миллиона рублей, - сказал Мажонц.

Мэр Вячеслав Двораковский отметил, что находившееся ещё недавно на грани банкротства предприятие удалось сохранить для города. "МРСК Сибири" будут переданы кабельные линий 110 кВ от подстанции "Фрунзенская" до подстанции "Прибрежная".