"Омскэлектро" погасило 512,4 млн рублей кредиторской задолженности
Экономика  •  30 декабря 2016, 08:35, последнее обновление 30 декабря 2016, 08:37  •  печать

"Омскэлектро" погасило 512,4 млн рублей кредиторской задолженности

Автор: Василий Епанчинцев

Муниципальное предприятие продолжает процедуру оздоровления.

На встрече с мэром Омска Вячеславом Двораковским и директором департамента финансов и контроля Инной Парыгиной генеральный директор ОАО "Омскэлектро" Манвел Мажонц доложил о финансовой ситуации на предприятии, сообщает пресс-служба администрации города.

28 декабря 2016 года между АО "Омскэлектро" и ПАО "МРСК Сибири" подписан договор купли-продажи доли имущества в размере 32/100 в праве собственности на указанные кабельные линии и соглашение о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований. Таким образом, стороны обеспечили исполнение графика платежей на 2016 год в полном объеме и в установленные сроки. Общая кредиторская задолженность АО "Омскэлектро" снижена на 512,4 миллиона рублей, - сказал Мажонц.

Мэр Вячеслав Двораковский отметил, что находившееся ещё недавно на грани банкротства предприятие удалось сохранить для города. "МРСК Сибири" будут переданы кабельные линий 110 кВ от подстанции "Фрунзенская" до подстанции "Прибрежная".

В новогоднем обращении омский мэр похвастался Любинским проспектом и ремонтом дорог

r Теги  •  #Манвел Мажонц #Омскэлектро
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омич привёз в поликлинику анализы тёщи и умер  •  сегодня, 08:21
Главный тренер омского "Авангарда" забрал у болельщика телефон  •  сегодня, 07:55  •   1  •  
Омич голодовкой добился газификации своего дома  •  вчера, 17:37  •   2
Общественный транспорт Омска "застрял" в пробках на 220 часов   •  вчера, 16:43  •   1
Интернет-знакомый украл у омички золотые украшения на 111 тыс. рублей  •  вчера, 16:34  •   4
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь